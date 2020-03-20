Транспортный коллапс произошел в Харькове после закрытия метро

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Мэр Харькова Геннадий Кернес обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой пересмотреть решение кабинета министров о прекращении работы метро и восстановить перевозки, ограничив пропуск пассажиров на станции.

"Учитывая, что городской наземный пассажирский транспорт сегодня не в состоянии обеспечить пассажиропоток метрополитена вследствие недостатка необходимого количества водителей и подвижного состава, считаем необходимым восстановить перевозки населения", - приводит его обращение пресс-служба Харьковского горсовета в пятницу.

В документе отмечается, что метро в Харькове ежедневно перевозило около 800 тыс. пассажиров (это около 50% общего объема перевозок в городе).

В период 18-20 марта в результате закрытия метрополитена и введения санитарных ограничений на количество пассажиров в наземном общественном транспорте в городе сложилась сложная ситуация с перевозками: люди перекрывают транспортные магистрали, набрасываются на водителей.

С другой стороны, водителей штрафуют за сверхнормативные нагрузки подвижного состава, из-за чего многие из них отказались работать. Все это привело к транспортному коллапсу в городе.