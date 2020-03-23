Украина с полудня 24 марта закроет все аэропорты, кроме "Борисполя"

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Кабинет министров Украины с 12:00 24 марта запретил вылет пассажиров с целью туризма, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в Facebook.

"Только что приняли на Кабмине. С завтрашнего дня на Украине будет работать только Международный аэропорт "Борисполь". С 12:00 24 марта также будут запрещены авиапутешествия пассажиров с целью туризма", - написал он.

Министр также подчеркнул, что принятые решения - вынужденная мера для предотвращения распространения коронавируса.

Между тем премьер-министр Денис Шмыгаль написал в своем Telegram-канале в понедельник, что в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях принято решение ввести режим чрезвычайной ситуации. Ранее подобный режим был введен в Киеве и Киевской, Днепропетровской и Ивано-Франковской, Житомирской и Черновицкой областях.

Как сообщалось, ранее были введены ограничения на пассажирские перевозки на территории Украины для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. В Киеве, Днепре и Харькове с 17 марта работу прекратил метрополитен, с полудня 18 марта прекращены железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки, ограничена работа общественного транспорта.

В понедельник Центр общественного здоровья Украины сообщил о 73 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции в стране.