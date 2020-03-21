Власти Швейцарии запретили собрания более пяти человек и призвали сидеть дома

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения Швейцарии Ален Берсе объявил о запрете собраний численностью более пяти человек и призвал население к сотрудничеству на фоне распространения коронавирусной инфекции.

"Запрещается собираться вместе более пяти людям, необходимо соблюдать дистанцию в местах строительства. Такими мерами Федеральный совет намерен защищать население и избегать перегруженности больниц. Каждый должен внести свой вклад. Оставайтесь дома, если у вас нет необходимости выходить на улицу!" - написал Ален Берсе в своем твиттере.

Interdiction des rassemblements de plus de 5 personnes, respect des distances sur les chantiers: le Conseil fédéral veut ainsi protéger la population et éviter la saturation des hôpitaux. Nous devons tous agir – et rester le plus possible à la maison! #CoronaInfoCH pic.twitter.com/WpjkdlnKeR — Alain Berset (@alain_berset) March 20, 2020

Ранее в пятницу он заявил, что Швейцария "прижата к стенке", в связи с чем министр призвал сограждан не покидать свои дома, но в то же время отметил, что вводить режим полной изоляции не планируется.

Считается, что вспышка болезни в Швейцарии отстает от вспышки в Италии на четыре дня.

При населении в 8,57 млн человек в Швейцарии зарегистрировано по состоянию на пятницу 5381 случаев и 56 летальных исходов. Полностью вылечились 15 человек.