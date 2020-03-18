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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 14:34

Посольство попросило россиян поскорее уехать из Швейцарии

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Посольство России в Швейцарии попросило граждан РФ воспользоваться ближайшими рейсами из страны.

"Напоминаем находящимся в Швейцарии российским туристам о том, что авиакомпания "Аэрофлот" продолжает осуществлять ежедневные рейсы между Москвой и Женевой. Настоятельно рекомендуется воспользоваться возможностью выезда в Россию в самое ближайшее время", - сообщила дипмиссия в фейсбуке.

По состоянию на 18 марта в Швейцарии коронавирусом заразилось 2,7 тыс. человек, умерли 27.

Швейцария Россия

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