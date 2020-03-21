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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:05

Россия направит в Италию специалистов и оборудование для борьбы с коронавирусом

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте, состоявшемся по инициативе российской стороны, подтвердил готовность оперативно помочь Италии в борьбе с коронавирусом.

"В частности, планируются поставки средств защиты, мобильных комплексов на базе "КАМАЗа" для аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, медицинского и иного оборудования, а также направление бригад российских специалистов для практического содействия в наиболее пострадавших районах страны", - сообщила в субботу пресс-служба Кремля.

Эти поставки будут осуществляться по линии Министерства обороны с задействованием самолетов ВКС России.

Согласно сообщению, Конте выразил искреннюю благодарность за те шаги, которые предпринимает Россия, чтобы поддержать Италию в столь сложное для нее время.

Владимир Путин Джузеппе Конте

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