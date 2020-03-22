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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:54

В Загребе произошло разрушительное землетрясение

В Загребе произошло разрушительное землетрясение
После землетрясения в Загребе
Фото: Reuters

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - В хорватском Загребе в воскресенье произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщает агентство Associated Press.

Эпицентр землетрясения был в семи километрах к северу от Загреба на глубине 10 км. Подземные толчки начались в в 06:23 по местному времени (08:23 по Москве).

По предварительным данным, жертв нет. Очевидцы сообщают о серьезных повреждениях в Загребе, на некоторых улицах образовались завалы из кирпичей, осыпавшихся с пострадавших зданий. В соцсетях появляются фотографии машин, раздавленных упавшими на них плитами. Повреждения получил Загребский собор: разрушился один из двух его шпилей.

После первого землетрясения отмечались минимум еще две серии подземных толчков, сообщает Associated Press.

Хорватия Загреб

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