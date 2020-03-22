В Загребе произошло разрушительное землетрясение

После землетрясения в Загребе Фото: Reuters

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - В хорватском Загребе в воскресенье произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщает агентство Associated Press.

Эпицентр землетрясения был в семи километрах к северу от Загреба на глубине 10 км. Подземные толчки начались в в 06:23 по местному времени (08:23 по Москве).

#Croatia Hit by 6.0-Magnitude Earthquake



According to preliminary reports, the tremor hit north of Zagreb - the country's capital and largest city. At the moment, there is no official information about casualties or major damage, inflicted by the quake.#Earthquake #TMTV pic.twitter.com/Ekmms8amkb — TrueMe International (@TMTVint) March 22, 2020

По предварительным данным, жертв нет. Очевидцы сообщают о серьезных повреждениях в Загребе, на некоторых улицах образовались завалы из кирпичей, осыпавшихся с пострадавших зданий. В соцсетях появляются фотографии машин, раздавленных упавшими на них плитами. Повреждения получил Загребский собор: разрушился один из двух его шпилей.

Thoughts going out to all my friends in #Croatia this morning.

Let me know you're safe if you haven't already after three #earthquake. pic.twitter.com/Z64whBFyyU — Michaela Girvan (@GirvanMichaela) March 22, 2020

После первого землетрясения отмечались минимум еще две серии подземных толчков, сообщает Associated Press.