Что произошло за день: воскресенье, 22 марта

Прирост числа пациентов с коронавирусом в России, землетрясение в Загребе и новые ограничения на международные перелеты

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Число заболевших коронавирусом в России достигло 367. За сутки был выявлен еще 61 случай заражения, из них 54 пришлись на Москву. В столице к настоящему моменту зарегистрирован 191 случай заболевания коронавирусом, среди новых пациентов оказались иностранцы.

- В Загребе произошло разрушительное землетрясение. Эпицентр подземных толчков магнитудой 5,3 располагался в семи километрах от столицы Хорватии на глубине десяти километров. На улицах Загреба образовались завалы из обломков, обрушился шпиль главного собора города. По последним данным, ранения получили 17 человек, в их числе подросток в критическом состоянии.

- Мэр Москвы заверил, что метро не будут закрывать на фоне коронавируса. Сергей Собянин подчеркнул, что в случае остановки метро на восстановление его работы потребуется полгода, поэтому на такую меру власти не пойдут. Он также назвал чушью слухи о вводе войск в Москву в рамках борьбы с коронавирусом. Между тем федеральный оперативный штаб заявил, что принимаемых сейчас мер достаточно при текущем уровне распространения вируса в России.

- Россия ввела ограничения на все международные перелеты. На сайте Росавиации был опубликован список направлений, для которых сделано исключение: в нем указаны без малого 150 городов, большинство из них - столицы. Сохраняются также чартеры, на которых граждане смогут вернуться на родину.

- В Италию начали отправляться самолеты с оборудованием и военными медиками из России. К вечеру воскресенья на авиабазу "Практик де Маре" вылетели семь из девяти подготовленных самолетов Ил-76 Минобороны РФ. Всего в Италию отправятся восемь врачебно-сестринских бригад и около 100 специалистов-вирусологов.

- Специалисты уточнили инкубационный период нового коронавируса. В среднем он составляет 5,1 дня, сообщил Роспотребнадзор со ссылкой на исследование Школы общественного здравоохранения имени Джонса Хопкинса. Как отмечает служба, результаты анализа доказывают важность 14-дневного карантина при подозрениях на заражение.