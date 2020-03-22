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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:48

Выборы президента Абхазии состоялись

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Выборы президента Абхазии в воскресенье признаны состоявшимися.

По данным Центризбиркома республики на 18:00 по Москве, проголосовали 58,8%, сообщила журналистам пресс-секретарь ЦИК Елена Лабахуа. К этому времени общее число проголосовавших составляет 77 573 человек.

В Абхазии сегодня проходят повторные выборы президента республики.

На этот пост баллотируется три кандидата: лидер оппозиции Аслан Бжания, вице-премьер, министр экономики Адгур Ардзинба и бывший министр внутренних дел Леонид Дзапшба.

В соответствии с абхазским законодательством, избранным считается кандидат в президенты, который получил более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Если в бюллетень было включено более двух кандидатов, и ни один из них не был избран, ЦИК назначает повторное голосование по двум кандидатам, получившим наибольшее число голосов.

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