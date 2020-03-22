Лидер оппозиции набрал большинство голосов на выборах президента Абхазии

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Лидер оппозиции Аслан Бжания с более чем 56% голосов лидирует на выборах президента Абхазии, сообщает штаб кандидата по результатам обработки 52 тыс. бюллетеней.

Его основной соперник Адгур Ардзинба набирает около 35% голосов. У третьего кандидата Леонида Дзапшбы – чуть более 1,6%.

Победителем считается кандидат, набравший больше половины голосов. Ранее в воскресенье президентские выборы в Абхазии признаны состоявшимися.

В начале марта Бжания попал в больницу Краснодара при возвращении из Москвы в Сухум. Предположительно, его болезнь вызвана побочными эффектами некоего лекарства.

Это досрочные выборы, назначенные по решению Конституционного суда Абхазии. Суд признал предыдущие выборы, победителем которых стал Рауль Хаджимба, несостоявшимися. Хаджимба сложил свои полномочия в январе.