Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:48

Лидер оппозиции набрал большинство голосов на выборах президента Абхазии

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Лидер оппозиции Аслан Бжания с более чем 56% голосов лидирует на выборах президента Абхазии, сообщает штаб кандидата по результатам обработки 52 тыс. бюллетеней.

Его основной соперник Адгур Ардзинба набирает около 35% голосов. У третьего кандидата Леонида Дзапшбы – чуть более 1,6%.

Победителем считается кандидат, набравший больше половины голосов. Ранее в воскресенье президентские выборы в Абхазии признаны состоявшимися.

В начале марта Бжания попал в больницу Краснодара при возвращении из Москвы в Сухум. Предположительно, его болезнь вызвана побочными эффектами некоего лекарства.

Это досрочные выборы, назначенные по решению Конституционного суда Абхазии. Суд признал предыдущие выборы, победителем которых стал Рауль Хаджимба, несостоявшимися. Хаджимба сложил свои полномочия в январе.

Абхазия Аслан Бжания

Новости по теме

Новости

Пласидо Доминго заразился новым коронавирусом

Меркель ушла на домашний карантин из-за контакта с заболевшим врачом

Меркель ушла на домашний карантин из-за контакта с заболевшим врачом

В Загребе 17 человек получили ранения в результате землетрясения

Макрон предупредил французов о грядущих проблемах в экономике из-за COVID-19

"Победа" до мая приостановит свои авиарейсы в Турцию

Первый самолет с военными медиками вылетел из РФ в Италию для помощи в борьбе с COVID-19

Россия направит в Италию более 100 военных медиков с оборудованием

В Загребе произошло разрушительное землетрясение

В Загребе произошло разрушительное землетрясение

За сутки в мире выявили более 25,6 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

Что случилось этой ночью: воскресенье, 22 марта

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');