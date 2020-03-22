В Загребе 17 человек получили ранения в результате землетрясения

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - При землетрясении в хорватском Загребе в воскресенье пострадали 17 человек, сообщает агентство Associated Press.

Среди раненых оказался 15-летний подросток. Его состояние оценивается как критическое.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что произошедшее землетрясение оказалось самым мощным для столицы за последние 140 лет.

Как сообщалось, в воскресенье утром в Загребе произошло землетрясение, за которым последовало еще несколько серий подземных толчков. Городские здания получили серьезные повреждения, на улицах образовались завалы из обломков, некоторые припаркованные машины оказались раздавлены.

Пострадал и Загребский собор: был разрушен один из двух его шпилей.