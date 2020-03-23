Осужденный в США продюсер Вайнштейн заразился коронавирусом
Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Анализы Харви Вайнштейна, приговоренного к 23 годам тюрьмы за преступления сексуального характера, показали положительный результат на COVID-19, сообщило издание Niagara Gazette.
68-летний Вайнштейн сейчас помещен в изолятор исправительного учреждения Венде (штат Нью-Йорк).
Туда он был перевезен из тюрьмы на острове Райкерс в Нью-Йорке.
По мнению источников издания, Вайнштейн заразился COVID-19 еще до перевода.
Он был приговорен к 23 годам тюрьмы за преступления сексуального характера.
Ранее в воскресенье издание 7 Eyewitness News сообщило, что у двух заключенных в Венде тест на коронавирус показал положительный результат. При этом издание не называло конкретных имен.