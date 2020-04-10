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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:48Заразились
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Осужденный за сексуальные преступления Харви Вайнштейн излечился от коронавируса

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Скандальный голливудский продюсер Харви Вайнштейн, который был осужден на 23 года тюрьмы за преступления сексуального характера и затем заразился коронавирусом, излечился от этого заболевания, передает телеканал Fox News со ссылкой на его представителя Джуду Энгелмайера (Juda Engelmayer).

Как сообщил представитель Вайнштейна, его выпустили из медицинского изолятора исправительного учреждения Венде (штат Нью-Йорк) после 14-дневного карантина. По словам Энгелмайера, 68-летний продюсер чувствует себя хорошо. Представитель Вайнштейна добавил, что ему неизвестно, какие симптомы заболевания могли быть у продюсера.

О том, что Вайнштейн заразился коронавирусом, стало известно 23 марта. После этого осужденный был помещен в изолятор исправительного учреждения Венде. Туда он был перевезен из тюрьмы на острове Райкерс в Нью-Йорке.

11 марта продюсера приговорили к 23 годам тюремного заключения по обвинению в сексуальном насилии. Вайнштейн был признан виновным в изнасиловании женщины в 2013 году и в принуждении другой жертвы к оральному сексу в 2006 году. По совокупности преступлений ему грозило максимальное наказание в виде 29 лет тюрьмы.

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Харви Вайнштейн США Джуда Энгелмайер Нью-Йорк коронавирус

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