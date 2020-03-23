В США обнаружили коронавирус у сотрудника Секретной службы

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Один из сотрудников Секретной службы США сдал тест на коронавирус, и его результаты оказались положительными, сообщает в понедельник издание The Hill.

Зараженного поместили на карантин. Он не контактировал с другими работниками Секретной службы или с теми, кого она защищает, на протяжении трех недель, подчеркивает служба.

Секретная служба не сообщает, какую должность занимает заболевший.

Основная задача Секретной службы США - охрана президента, вице-президента, членов их семей и других высокопоставленных лиц в США. Кроме того, служба расследует дела, связанные с финансовыми махинациями и кражей личных данных.

Президент США Дональд Трамп и вице-президент США Майк Пенс уже сдавали анализы на коронавирус, они показали отрицательный результат.

В США зарегистрировано более 35 тыс. случаев заболевания коронавирусом, 473 человека скончались.