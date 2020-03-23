Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:16

В США обнаружили коронавирус у сотрудника Секретной службы

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Один из сотрудников Секретной службы США сдал тест на коронавирус, и его результаты оказались положительными, сообщает в понедельник издание The Hill.

Зараженного поместили на карантин. Он не контактировал с другими работниками Секретной службы или с теми, кого она защищает, на протяжении трех недель, подчеркивает служба.

Секретная служба не сообщает, какую должность занимает заболевший.

Основная задача Секретной службы США - охрана президента, вице-президента, членов их семей и других высокопоставленных лиц в США. Кроме того, служба расследует дела, связанные с финансовыми махинациями и кражей личных данных.

Президент США Дональд Трамп и вице-президент США Майк Пенс уже сдавали анализы на коронавирус, они показали отрицательный результат.

В США зарегистрировано более 35 тыс. случаев заболевания коронавирусом, 473 человека скончались.

США

Новости по теме

Новости

Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным

Украина ввела режим ЧС еще в трех областях страны

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Украина с полудня 24 марта закроет все аэропорты, кроме "Борисполя"

Российский космонавт назвал МКС самым безопасным местом в мире в условиях пандемии

Российский космонавт назвал МКС самым безопасным местом в мире в условиях пандемии
Катастрофа "Боинга" под Донецком

Гаагский суд попросил обвинение подтвердить наличие спутниковых фото пуска ракеты из "Бука"

Гаагский суд попросил обвинение подтвердить наличие спутниковых фото пуска ракеты из "Бука"

Крупнейший ритейлер Украины вполовину повысил цену на гречку и вдвое - на часть овощей

Фармацевты во Франции определили почти 100 препаратов, помогающих в лечении COVID-19

Фармацевты во Франции определили почти 100 препаратов, помогающих в лечении COVID-19

В Латвии выявили рекордное количество заболевших коронавирусом за сутки

Корабельная группировка НАТО направилась в Черное море

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');