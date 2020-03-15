Тест Трампа на коронавирус показал отрицательный результат

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Результат теста на коронавирус COVID-19 президента США Дональда Трампа оказался негативным, сообщила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем.

"Спустя неделю после ужина с бразильской делегацией в Мар-а-Лаго у президента не проявилось никаких симптомов", - говорится в заявлении Белого дома.

Ранее в субботу президент США сообщил, что сдал анализ на коронавирус в пятницу вечером.

Опасения по поводу состояния здоровья Трампа возникли после того, как у члена делегации бразильского президента Жаира Болсонару после их визита в резиденцию Трампа во Флориде был диагностирован коронавирус.

Некоторые СМИ даже сообщали, что коронавирус якобы выявлен у самого Болсонару, с которым Трамп много общался. Однако Болсонару заверил, что здоров.