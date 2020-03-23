Азербайджан ввел карантинный режим с 24 марта

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Правительство Азербайджана с 00:00 24 марта вводит по всей стране специальный карантинный режим из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает азербайджанский оперативный штаб.

"Соответствующее решение было принято в понедельник в ходе заседания правительства под председательством премьер-министра Али Асадова. Специальный карантинный режим будет действовать на всей территории страны до 00:00 20 апреля 2020 года", - сообщает штаб.

В рамках специального карантинного режима лицам старше 65 лет запрещается выходить на улицу. Одиноким гражданам из этой возрастной группы будут оказывать необходимые социальные услуги.

Кроме этого, приостанавливаются межгородские и межрайонные пассажироперевозки. Кроме того, до 20 апреля ограничивается въезд и выезд в Баку, Сумгайыт и Абшеронский район (исключение делается для передвижения машин скорой помощи, спасателей, грузоперевозчиков и служб специального назначения).

Жителям Баку также рекомендуется свести к минимуму поездки на метро. Городское транспортное агентство запустит специальные экспресс автобусные линии, которые будут работать с 6:00 до 22:00.

Также запрещается собираться в общественных местах группами более 10 человек, работа объектов общепита будет ограничена с 12:00 до 15:00 (при этом нет никаких ограничений для сервисов доставки на дом или онлайн-заказов).

Контроль над соблюдением специального карантинного режима возложен на МВД Азербайджана.