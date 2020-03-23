Зеленский отсрочил на месяц весенний призыв в армию

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о переносе весеннего призыва и увольнения военнослужащих срочной службы в запас с апреля-июня на май-июль 2020 года.

Соответствующий указ №103/2020 датирован 23 марта и опубликован на сайте главы государства.

Указом вносятся соответствующие изменения в указ №13 от 16 января "Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередном призыве граждан Украины на срочную военную службу в 2020 году".