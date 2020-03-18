Кремль поинтересуется у Минобороны возможностью переноса весеннего призыва

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - В Кремле пообещали поинтересоваться у министерства обороны о планах относительно весеннего призыва в армию, который традиционно начинается 1 апреля.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "хорошим" вопрос журналистов, не планирует ли Владимир Путин из-за коронавируса перенести весенний призыв в армию.

"Не знаю. Вопрос - хороший. Будем изучать и обратимся с этим вопросом к министерству обороны", - сказал Песков.

Весенний призыв

Весенний призыв в армию должен стартовать 1 апреля. В прошлом году в ходе весеннего призыва армию укомплектовали 135 тыс. новобранцами, сообщало Минобороны.

В рамках осенней призывной кампании, стартовавшей 1 октября 2019 года, ряды Вооруженных сил пополнились примерно 132 тыс. призывников, сообщали в военном ведомстве.

В ноябре 2017 года Путин своим указом установил численность российских Вооруженных сил - 1 млн 902 тыс. 758 человек. При этом 1 млн 13 тыс. 628 из них являются военнослужащими, остальные - гражданский персонал.

Перенос мероприятий в России из-за пандемии коронавируса

В последнее время в России из-за пандемии коронавируса переносятся или отменяются различные крупные мероприятия. Так, ранее в среду стало известно, что досрочный период ЕГЭ, который должен был начаться 20 марта, переносится с весны на дополнительные дни сдачи в конце июня. Кроме того, "Роскосмос" перенес с апреля на осень празднование Дня космонавтики.

Кроме того, президент Путин допустил перенос сроков общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, намеченного на 22 апреля, из-за ситуации с коронавирусом.