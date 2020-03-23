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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:38

Бывшего первого министра Шотландии оправдали по делу о попытке изнасилования

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Суд присяжных оправдал бывшего первого министра Шотландии Алекса Салмонда по всем обвинениям в сексуальных домогательствах и покушении на изнасилование, сообщает в понедельник Associated Press.

65-летнего Салмонда обвинили в преступлениях сексуального характера, которые он якобы совершил в период с июня 2008 года по ноябрь 2014 года. Он отрицал все вменяемые ему преступления и заявил в суде, что некоторые из обвинений, по его мнению, являются "преднамеренными выдумками в политических целях".

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Алекс Салмонд в течение 20 лет возглавлял Шотландскую национальную партию, выступавшую за независимость от Великобритании, а с 2007 по 2014 год являлся первым министром Шотландии.

Услышав оправдательный приговор и покинув здание суда, Салмонд поблагодарил свою семью и друзей за то, что они были рядом в течение последних двух лет. Он также призвал репортеров "идти домой" в свете пандемии коронавируса.

"В каком бы кошмаре я не жил последние два года, это ничто по сравнению с тем кошмаром, который каждый из нас переживает сейчас", - отметил он.

Шотландия Алекс Салмонд

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