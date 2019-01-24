Бывшего главу Шотландии обвинили в попытке изнасилования

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Бывшему первому министру Шотландии Алексу Салмонду предъявлены обвинения в попытке изнасилования и сексуальных домогательствах, сообщает "Би-би-си".

Всего его обвиняют по 4 пунктам.

Сам 64-летний политик заявил, что не нарушал закон и намерен всеми способами отстаивать свое имя.

Ранее сообщалось, что полиция по заявлению правительства Шотландии начала расследование обвинений в адрес Салмонда. В среду 23 января его допросили, в четверг он прибыл в суд.

При этом политик, который возглавлял правительство Шотландии с 2007 по 2014 год, подавал официальную жалобу против действий кабмина в отношении него, оспорив то, как проводилось внутреннее расследование. И две недели назад правительство согласилось, что были допущены нарушения.

Салмонд был лидером Шотландской национальной партии, покинул пост главы правительства в 2014 году после референдума о независимости Шотландии. Его преемницей стала его бывшая заместительница Никола Стерджен.

Политик ведет свое телешоу на канале RT.