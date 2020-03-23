В Ломбардии впервые снизилось число находящихся в больницах с COVID-19

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В итальянской области Ломбардия впервые с начала эпидемии коронавируса снизилось число зараженных, находящихся в больницах, сообщают в понедельник итальянские СМИ.

"Самые хорошие данные - это снижение числа госпитализированных. Это первый день, когда такое произошло", - сообщил руководитель департамента социального обеспечения Ломбардии Джулио Галлера.

Он отметил, что сейчас в больницах Ломбардии находятся 9 266 человек с коронавирусом, в том время как в воскресенье их было 9 439, то есть на 173 человека больше.

"Сегодня подтверждается тренд на снижение (числа заболевших - ИФ), можем сказать, что это первый хороший день. Еще не время говорить о победе, но мы наконец видим свет в конце тоннеля", - заявил Галлера.

По данным департамента гражданской обороны, в Ломбардии, по состоянию на 23 марта, зарегистрирован 28 761 случай заболевания коронавирусом, 3 776 человек умерли, 7065 человек выздоровели.

Ломбардия - область Италии, которая больше остальных пострадала от коронавируса. В воскресенье число умерших пациентов там превысило число умерших на всей территории Китая.