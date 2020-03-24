Во Львовской области Украины введен режим ЧС из-за коронавируса

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Во Львове и области в связи с распространением коронавируса вводится режим чрезвычайной ситуации с полуночи вторника, 24 марта (01:00 мск), предприятия продолжат работать, сообщил мэр города Андрей Садовый на своей странице в фейсбуке.

"Главный вопрос: будут ли завтра работать предприятия, работавшие сегодня? Ответ: да будут работать! Решение о закрытии не принималось", - написал мэр Львова.

Руководителем работ по ликвидации последствий эпидемии назначен замглавы Львовской областной государственной администрации (ОГА) Иван Собко, сообщает пресс-служба ОГА.

Во Львовской области на данный момент подтверждено два случая заражения коронавирусом.

В понедельник кабмин Украины ввел режим чрезвычайной ситуации в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях, а 20 марта - в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.

В то же время украинский премьер Денис Шмыгаль считает, что вводить общенациональное чрезвычайное положение из-за ситуации с коронавирусом в стране пока нет необходимости.

"Чрезвычайное положение вводится тогда, когда есть чрезвычайные события. Сегодня распространение коронавируса в Украине достаточно умеренное по сравнению со многими странами Европы", - сказал Шмыгаль в эфире телеканала ICTV.

По его мнению, принимаемых сейчас мер пока достаточно. В то же время премьер отметил, что в ближайшие несколько недель ситуация может измениться.

На Украине, по последним данным, выявлено 73 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.