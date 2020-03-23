Украина ввела режим ЧС еще в трех областях страны

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Кабинет министров Украины ввел режим чрезвычайной ситуации в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях страны, сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Кабмин собрался на внеочередное заседание. Приняли решение ввести чрезвычайную ситуацию в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях с целью предотвращения распространения COVID-19", - написал Шмыгаль своем телеграм-канале в понедельник.

20 марта Кабинет министров Украины ввел режим чрезвычайной ситуации в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях. До этого режим ЧС был введен в Киевской, Житомирской и Черновицкой областях.

Как сообщил в понедельник Центр общественного здоровья Украины (ЦОС), на Украине по состоянию на 22:30 22 марта лабораторно подтверждены 73 случая коронавируса COVID-19, в том числе 29 в Киеве.