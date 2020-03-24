Путин примет участие в экстренном видеосаммите G20 по борьбе с коронавирусом

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин 26 марта примет участие в экстренном саммите "Группы двадцати", который пройдет в формате видеоконференции, сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

Саммит "будет посвящен борьбе с пандемией коронавируса и ее влиянием на мировую экономику", отмечается в сообщении.

Ранее Саудовская Аравия предложила провести саммит стран G20 именно в видеоформате.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 20 марта подтвердил, что по дипломатическим каналам идет согласование первого в истории подобного саммита. Он уточнил, что "теле-саммит будет посвящен обсуждению одного вопроса - мер по противодействию коронавирусу, обсуждению ситуации, связанной с коронавирусом".

На вопрос, пойдет ли речь об экономических последствиях сложившейся ситуации, а также о ценах на нефть, представитель Кремля ответил: "Безусловно, в этом формате все будет зависеть от того, какие вопросы будут поднимать участники. Главы государств вольны поднимать те вопросы, которые считают необходимыми".

Он затруднился сказать, в каком - открытом или закрытом для прессы формате - пройдет саммит. "Это пока непонятно. Это опыт первый, уникальный. Поэтому до вопросов освещения мы пока даже не доходили", - пояснил пресс-секретарь президента.