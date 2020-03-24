Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:24

Путин примет участие в экстренном видеосаммите G20 по борьбе с коронавирусом

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин 26 марта примет участие в экстренном саммите "Группы двадцати", который пройдет в формате видеоконференции, сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

Саммит "будет посвящен борьбе с пандемией коронавируса и ее влиянием на мировую экономику", отмечается в сообщении.

Экономический кризис

Ранее Саудовская Аравия предложила провести саммит стран G20 именно в видеоформате.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 20 марта подтвердил, что по дипломатическим каналам идет согласование первого в истории подобного саммита. Он уточнил, что "теле-саммит будет посвящен обсуждению одного вопроса - мер по противодействию коронавирусу, обсуждению ситуации, связанной с коронавирусом".

На вопрос, пойдет ли речь об экономических последствиях сложившейся ситуации, а также о ценах на нефть, представитель Кремля ответил: "Безусловно, в этом формате все будет зависеть от того, какие вопросы будут поднимать участники. Главы государств вольны поднимать те вопросы, которые считают необходимыми".

Он затруднился сказать, в каком - открытом или закрытом для прессы формате - пройдет саммит. "Это пока непонятно. Это опыт первый, уникальный. Поэтому до вопросов освещения мы пока даже не доходили", - пояснил пресс-секретарь президента.

Владимир Путин посетил больницу в Коммунарке

5
Владимир Путин

Новости

Etihad Airways отказалась вывозить российских туристов с Сейшел

Пожар в торговом центре в Кемерове

Польша выдала России совладельца сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня"

В Италии определили регион, где будут работать военные вирусологи из России

В Италии определили регион, где будут работать военные вирусологи из России

Ситуацию с заражением COVID-19 в Испании признали более серьезной, чем в Италии

Ситуацию с заражением COVID-19 в Испании признали более серьезной, чем в Италии
Пандемия коронавируса

20% населения Земли оказались на карантине из-за пандемии коронавируса

Brent подорожала до $27,97 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 24 марта

Трамп намерен в ближайшие недели снять введенные из-за COVID-19 ограничения

Трамп намерен в ближайшие недели снять введенные из-за COVID-19 ограничения

Помпео объявил о сокращении американской помощи Афганистану

Пандемия коронавируса

Джонсон отправил британцев на трехнедельный коронавирусный карантин

Джонсон отправил британцев на трехнедельный коронавирусный карантин
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');