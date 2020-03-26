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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:14

Путин сменил место подключения к видеосаммиту G20

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин выйдет на связь с лидерами стран G20 из Москвы. Изначально предполагалось, что он подключится из Константиновского дворца в рамках двухдневной поездки в Санкт-Петербург.

Президент отложил поездку, чтобы принять экстренные меры против коронавируса внутри страны.

Саммит созвала председатель G20 Саудовская Аравия. "Двадцатка" впервые соберется в формате видеоконференции.

В среду поздно вечером, после выступления Путина с обращением к гражданам, Кремль объявил, что президент остается в Москве. Тем не менее, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что в графике Путина по-прежнему запланировано участие в саммите G20, но теперь уже из столицы.

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Песков воздержался от ответа на вопрос, примут ли лидеры по итогам мероприятия какое-то совместное заявление или декларацию, заявив, что об этом будет объявлено позднее. Он также не стал сообщать, будет ли российская сторона выступать на этом саммите с какими-то инициативами, объяснив это экстренным характером ведущейся подготовительной работы.

На вопрос, пойдет ли речь об экономических последствиях сложившейся ситуации, а также о положении на мировом рынке нефти, представитель Кремля ответил: "Безусловно, главы государств вольны поднимать те вопросы, которые считают необходимыми".

Он затруднился сказать, в каком - открытом или закрытом для прессы формате – пройдет саммит. "Это пока непонятно. Это опыт первый, уникальный. Поэтому до вопросов освещения мы пока даже не доходили", – пояснил пресс-секретарь президента.

Известно, что свое участие в видеосаммите также подтвердил президент США Дональд Трамп. Среди участников будут главы Испании, Иордании, Сингапура и Швейцарии, и представители международных организаций, в том числе ООН, ВОЗ, ВТО, МВФ.

В Кремле подчеркивали, что встреча собирается по одному единственному вопросу – как противостоять коронавирусу.

До общения с коллегами по "двадцатке" Путин планирует провести еще одно мероприятие, изначально готовившееся в Петербурге – встречу с предпринимателями. Она должна была пройти на площадке фармакологического предприятия "Северная звезда", но перенеслась в Москву.

По словам Пескова, это будет встреча "со свободной повесткой дня", в отличие от саммита G20 она пройдет в формате живого общения.

Владимир Путин G20

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