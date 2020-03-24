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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:24

ОАЭ с 25 марта полностью прекратят пассажирское авиасообщение

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) полностью запретили пассажирское авиасообщение из всех аэропортов страны, запрет вступает в силу в полночь 25 марта и продлится две недели, сообщает газета The National.

С 25 марта будут приостановлены все пассажирские авиарейсы в Эмираты и из них. Мера направлена на то, чтобы предотвратить распространение коронавируса воздушным транспортом.

Из страны по-прежнему будут выполняться грузовые и эвакуационные рейсы. "Что касается транзитных пассажиров авиакомпании Emirates, они смогут воспользоваться аэропортом Дубая до 25 марта. В свою очередь пассажиры Etihad уже не могут воспользоваться транзитом через Абу-Даби, им лучше не приезжать в аэропорт", - пишет издание.

В связи с ситуацией клиентов Emirates попросили заполнить ваучеры на перебронирование авиабилетов. Сделать это можно до 30 июня без каких-либо штрафов. В компании Etihad пассажиров пообещали предупредить о возобновлении рейсов.

По данным Погранслужбы ФСБ РФ, в 2019 году ОАЭ посетили 997 тыс. россиян. У туристов, отправляющихся в страны Африки и Азии, популярны транзитные рейсы перевозчиков Эмиратов - Etihad, Emirates, FlyDubai и Air Arabia.

ОАЭ Emirates Etihad

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