Первые два человека вылечились в Казахстане от COVID-19

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Первые два пациента в Казахстане вылечились от коронавирусной инфекции COVID-19 и будут выписаны в четверг, 26 марта, сообщил министр информации и общественного развития страны Даурен Абаев.

"Главная новость на сегодня - хорошая, радостная новость. Уже завтра будут выписаны два пациента, они излечились от коронавируса. Сейчас они по-прежнему под наблюдением, будут взяты контрольные анализы. Но есть все основания сказать, что это наша первая, но далеко не последняя победа, в борьбе с вирусом", - сказал Абаев на брифинге в Нур-Султане в среду.

Ранее в этот день казахстанский Минздрав сообщал, что в стране выявлен еще один случай заражения коронавивирусом, общее число инфицированных достигло 80 человек. Случай заражения зафиксировали в городе Шымкент на юге Казахстана.

Таким образом, на сегодняшний день в Нур-Султане подтвержден 41 случай инфицирования, в Алма-Ате - 31, в Караганде и Шымкенте - по два, в Алматинской, Актюбинской, Жамбылской, Северо-Казахстанской областях - по одному.