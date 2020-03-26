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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:14

Сенат одобрил законопроект о поддержке экономики США на $2 трлн

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Сенат после проволочек, связанных с урегулированием очередных разногласий между республиканцами и демократами, одобрил законопроект о мерах поддержки экономики на $2 трлн.

Законопроект теперь поступит в Палату представителей и должен быть принят уже в четверг. "Я подпишу его немедленно", - заявил президент Дональд Трамп накануне.

Некоторые рядовые сенаторы-республиканцы в последний момент высказали возражения по поводу новых пособий для безработных, опасаясь, что работникам станет выгоднее быть уволенными и не работать, и это задержало принятие документа на несколько часов.

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Законопроект сохранит экономику на плаву в течение трех месяцев, заявил министр финансов Стивен Мнучин в среду на пресс-конференции в Белом доме.

Меры из законопроекта по своему масштабу почти в два раза превосходит пакет помощи в размере примерно в $800 млрд, принятый в 2009 году для преодоления финансового кризиса.

Законопроект предусматривает увеличение пособий по безработице на $600 в неделю и распространение выплат на дополнительные группы бывших работников, запуск программы поддержки малого бизнеса на $350 млрд, выделение $500 млрд для финансирования различных отраслей экономики, поддержки городов и штатов.

Согласно законопроекту, выплаты в размере $1200 получат граждане, зарабатывающие менее $75 тыс. в год, для получающих от $75 тыс. до $99 тыс. сумма будет пропорционально снижаться, а для имеющих от $99 тыс. выплат не будет. Семья с низким доходом, таким образом, сможет получить $2400 на двух взрослых и по $500 на ребенка.

По настоянию демократов, которые хотели сместить фокус законопроекта с поддержки крупного бизнеса, будет создана жесткая система контроля за распределением средств помощи крупному бизнесу.

В среду Трамп выразил надежду, что в некоторых частях страны ограничения на работу бизнеса, которые потенциально увеличивают масштаб необходимой экономике помощи, вскоре будут сняты.

США

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