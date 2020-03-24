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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:52

Трамп заявил о возможной отмене "коронавирусных" ограничений в США к 12 апреля

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что хотел бы снятия ограничений на связь Соединенных Штатов с внешним миром, введенных для борьбы со вспышкой коронавируса COVID-19, к 12 апреля.

"Я бы хотел, чтобы страна была открыта и "рвалась в бой" к Пасхе (к отмечаемой западными христианами 12 апреля Пасхе - ИФ)", - сказал он в эфире телеканала Fox News.

Пандемия коронавируса

Ранее Трамп объявил, что США и Канада договорились временно закрыть границу между двумя государствами. Кроме того, США закрыли границу с Мексикой. Также запрещены поездки из Европы в страну с 13 марта сроком на 30 дней из-за распространения коронавируса. Действуют и ограничения в отношении других стран.

Американцам следует вернуться к работе, несмотря на коронавирус - Трамп

Кроме того, в интервью Fox News американский президент выразил мнение, что гражданам страны следует вернуться к работе, несмотря на коронавирус.

"Из-за гриппа умирают тысячи людей. И при этом мы никогда не "отключали" из-за этого страну. Еще больше людей мы теряем в авариях. И мы при этом не просим автопроизводителей прекратить делать машины", - отметил он.

Трамп подчеркнул, что люди умирают от гриппа, но еще больше людей можно потерять, если "страна окажется в обширной рецессии или депрессии".

По словам Трампа, США "не были созданы, чтобы оставаться без работы". "Люди не хотят быть запертыми в доме или в квартире", - сказал он.

"Вы знаете, можно разрушить страну таким образом, прекращая работу в ней. У нас были лучшие экономические показатели в истории страны три недели назад, а потом неожиданно все пришлось остановить", - добавил президент.

По состоянию на 24 марта, в США диагностировали свыше 49,5 тыс. заражений, 622 человека с коронавирусом скончались. Между тем, 361 заболевший выздоровел.

Дональд Трамп США

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