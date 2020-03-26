Gap и Canada Goose начнут шить маски

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Американский ритейлер одежды Gap Inc. и канадский производитель пуховиков Canada Goose Holdings Inc. начнут производство одежды и масок для медицинского персонала и больничных халатов для пациентов на фоне распространения коронавируса.

В сообщении Gap говорится, что компания свяжет своих поставщиков с крупными сетями больниц в Калифорнии, чтобы обеспечить медицинских работников индивидуальными средствами защиты. Для их производства она привлечет своих партнеров с фабрик.

An update on our #COVID19 response: Our teams are connecting some of the largest hospital networks in Calif. w/ our vendors to deliver PPE supplies while we pivot resources so factory partners can make masks, gowns & scrubs for healthcare workers on the front lines. — Gap Inc. (@GapInc) March 25, 2020

На прошлой неделе компания сообщила о временном закрытии магазинов Old Navy, Athleta, Banana Republic, Gap, Janie and Jack и Intermix в Северной Америке в связи с ускорением распространения коронавируса.

Canada Goose задействует свои предприятия в Торонто и Виннипеге для изготовления медицинской одежды и больничных халатов. Производство начнется на следующей неделе, на каждом предприятии будут задействованы 50 работников. Компания ставит первоначальную цель изготовить 10 тыс. единиц одежды.