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Ralph Lauren начнет производить медицинские маски

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Модный дом Ralph Lauren объявил о планах запустить производство медицинских масок и халатов на фоне распространения коронавируса.

Согласно сообщению на сайте компании, будет выпущено по 25 тысяч масок и халатов для врачей. Кроме того, благотворительный фонд Ralph Lauren Corporate Foundation пожертвует $10 млн на борьбу с коронавирусом.

Ранее некоторые компании также объявили о планах выпуска продукции, помогающей бороться с распространением инфекции. В частности, компания LVMH, которой принадлежат бренды Christian Dior и Louis Vuitton, запустила производство антисептика. Уже через два дня продукция начала поступать во французские больницы.

Американский ритейлер одежды Gap Inc. и канадский производитель пуховиков Canada Goose Holdings Inc. также объявили о начале выпуска медицинских масок и специальной одежды для медицинского персонала.

Ralph Lauren

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