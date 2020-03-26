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Большой театр отменил июньские гастроли в США

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Государственный академический Большой театр отменил гастроли в США, которые должны были пройти в июне, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

По словам собеседника агентства, репертуарный отдел театра оповестил об этом сегодня днем.

Как ожидалось, гастроли Большого театра в США должны были состояться в июне 2020 года. Балетная труппа театра готовилась к выступлениям в Чикаго и Вашингтоне.

В начале марта Большой театр отменил традиционные гастроли во Францию из-за ситуации с коронавирусом.

Сегодня стало известно, что Большой театр впервые в своей истории проведет онлайн-трансляции ранее записанных спектаклей из своей золотой коллекции на канале в YouTube.

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