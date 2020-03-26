Число инфицированных COVID-19 в мире превысило полмиллиона человек

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В мире с начала вспышки нового типа коронавируса COVID-19 зарегистрировано более 500 тысяч случаев заражения. Об этом сообщает в четверг университет Джонса Хопкинса.

Согласно его подсчетам, число заразившихся в настоящее время - 510 тыс. 108 человек.

За это время скончались около 23 тыс. человек.

Больше всего летальных исходов - в Италии. На втором месте - Испания, на третьем - китайская провинция Хубэй, откуда начала изначально распространяться инфекция. В таблицах университета по скончавшимся пациентам указываются данные по странам, за исключением Китая, в случае которого ведется статистика по отдельным провинциям.

Вылечили от коронавируса в мире уже около 120 тыс. человек.

Ранее в четверг похожие данные привел портал Worldometers, который отслеживает онлайн данные по ситуации с коронавирусом. Согласно его данным, в мире выявлено уже свыше 519 тыс. случаев заражения.