На Украине подтверждено почти 200 случаев заражения коронавирусом

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - На Украине 26 марта по состоянию на 22:00 (23:00 мск) подтверждено 196 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19, за сутки обнаружено 40 новых случаев, сообщает министерство здравоохранения страны.

Из общего числа заболевших пять человек скончались, один пациент выздоровел.

Накануне на Украине было известно о 145 случаях COVID-19, число инфицированных за предыдущие сутки выросло на 32 человека.

К вечеру четверга общее число зараженных коронавирусом в мире превысило полмиллиона, скончались около 23 тысяч человек, выздоровели порядка 120 тысяч пациентов.