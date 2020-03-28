Что случилось этой ночью: суббота, 28 марта

Предложение по новому налогу на доходы по вкладам, обновленные сводки по коронавирусу, выступление папы Римского

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Ассоциация банков предложила "дедушкину оговорку" для нового налога на доходы по вкладам. Сложившийся принцип предполагает не распространять изменения в налогообложении процентного дохода на ранее открытые банковские вклады или ранее приобретенные долговые ценные бумаги, а также исключить из числа плательщиков пенсионеров.

- Количество зараженных COVID-19 в мире приблизилось к 600 тыс. Большинство инфицированных в мире - американцы, их уже более 100 тыс. Скончались от последствий заражения почти 27 тыс. человек, 130 тыс. уже успешно завершили лечение.

- Трамп подписал закон о помощи экономике США на $2 трлн в период коронавируса. Пакет финансовой помощи в размере 2 трлн долларов стал самой крупной мерой поддержки экономики в истории США.

- Аэрофлот сообщил, что продолжит летать в несколько городов Европы. В частности, останутся рейсы в Брюссель (Бельгия), Лондон (Великобритания), Берлин (Германия), Дублин (Ирландия), Мадрид (Испания), Рим (Италия), Амстердам (Нидерланды), Женеву (Швейцария), Париж (Франция)

- Папа Римский помолился о завершении эпидемии и дал всем полную индульгенцию. Понтифик выступал на ступенях перед собором Святого Петра в Ватикане. Традиционно заполненная туристами площадь перед собором была пуста.