Число жертв коронавируса в мире превысило 26 тыс. человек

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - По состоянию на 03:00 по московскому времени пятницы, в мире насчитывалось 564610 человек, 518378 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 26235 человек, поправились более 114 тыс., сообщила газета South China Morning Post.

За время с 08:00 минувшей пятницы, число подтвержденных случаев заболевания в мире выросло на 46232 человек, скончавшихся - на 2698.

Издание ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных соответствующих стран.

На первом месте в мире по числу заболевших остаются Соединенные Штаты, где, по данным South China Morning Post, зафиксировано более 100,7 тыс. инфицированных и 1544 смертных случаев.

Президент США Дональд Трамп в сложившихся условиях для оказания помощи властям в борьбе с коронавирусом подписал указ о призыве на службу армейских резервистов и резервистов из береговой охраны.

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 54 новых случая заражения коронавирусом, все - у людей, прибывших из-за рубежа. Всего насчитывается 649 "импортированных" случаев заболевания.

За сутки в стране из ранее зараженных коронавирусом скончались три человека, все - в провинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения инфекции.

С декабря число жертв коронавируса в стране составило 3295 человек, зарегистрировано 81394 случаев заболевания. Из них в Хубэе скончались 3177, заболели 67801.

В Европе по числу заболевших и летальных исходов продолжает лидировать Италия. По состоянию на утро субботы в стране зафиксировано 9134 смертных случая в результате вызываемого коронавирусом заболевания (рост с 08:00 по Москве пятницы на 1631). Всего зарегистрировано 86498 (рост за сутки на 5959).

В Испании зафиксировано 64059 случаев заболевания и (скончались 4858), Германии - 42288 (253), Франции - 32964 (1995), Великобритании - 14579 (759), Швейцарии - 10714 (161).

В Иране число инфицированных достигло 32322 при 2238 летальных исходов.

По данным издания, в мире менее 10 тыс. случаев заражения зарегистрировано в почти в 190 странах и районах мира.

Данные газеты постоянно корректируются в соответствии с получаемой официальной информацией.

Ранее ВОЗ объявила о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса.