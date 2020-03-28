В Испании за сутки умерли 832 пациента с коронавирусом
Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - В Испании за истекшие сутки скончались еще 832 человека с коронавирусом COVID-19, сообщили в субботу западные СМИ со ссылкой на данные испанского правительства.
Общее число жертв с коронавирусом в королевстве возросло до 5690 человек. Количество зарегистрированных случаев заражения COVID-19 в Испании составило 72 248.
СМИ отмечают, что Испания занимает второе место в мире по смертности при пандемии COVID-19 после Италии, где отмечены более 9,1 тыс. смертей лиц с коронавирусом.