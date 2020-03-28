В Испании за сутки умерли 832 пациента с коронавирусом

На кладбище в испанском городе Гвадалахара готовят могилы для жертв коронавируса Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - В Испании за истекшие сутки скончались еще 832 человека с коронавирусом COVID-19, сообщили в субботу западные СМИ со ссылкой на данные испанского правительства.

Общее число жертв с коронавирусом в королевстве возросло до 5690 человек. Количество зарегистрированных случаев заражения COVID-19 в Испании составило 72 248.

СМИ отмечают, что Испания занимает второе место в мире по смертности при пандемии COVID-19 после Италии, где отмечены более 9,1 тыс. смертей лиц с коронавирусом.