Россия и Сирия обвинили США в поддержке боевиков под прикрытием гуманитарной помощи

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - США используют борьбу с коронавирусом в качестве предлога, чтобы снабжать подконтрольных боевиков в лагере "Рукбан", говорится в совместном заявлении руководителей межведомственных координационных штабов России и Сирии Михаила Мизинцева и Хусейна Махлюфа.

"Американская сторона цинично стремится воспользоваться ситуацией с распространением коронавируса и оказывает давление на руководство ООН, чтобы под видом поставок средств диагностики инфекции в лагерь беженцев "Рукбан" завезти в него "гуманитарные" грузы для подпитки подконтрольных боевиков", - говорится в документе.

В нем отмечается, что на фоне стремительного распространения в мире коронавируса власти Сирии увеличили число карантинных отделений, сформировали 19 рабочих групп для мониторинга случаев заражения. В провинциях Дамаск, Латакия и Алеппо создаются дополнительные лаборатории.

В заявлении говорится, что для желающих покинуть лагерь "двери всегда открыты" и созданы все условия.

"Правительство САР готово провести тестирование всех выходящих из "Рукбана" на наличие коронавируса и в случае выявления зараженных организовать их госпитализацию и лечение", - утверждается в документе.

По данным штабов, на данный момент в "Рукбане" остаются около 13,5 тыс. жителей, из которых более шести тысяч - боевики и члены их семей.