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Жителям нескольких штатов США посоветовали не ездить по стране

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Центр по предупреждению и контролю заболеваний США призвал население штатов Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут на две недели отказаться от поездок внутри страны без острой необходимости.

Рекомендации Центра не распространяются на такие сферы, как здравоохранение, доставка продовольствия, грузоперевозки, а также важнейшие отрасли промышленности, финансовые услуги.

Ранее президент Дональд Трамп заявил, что не видит необходимости объявлять карантин в этих штатах, однако ведет консультации с губернаторами о введении ограничений на передвижения населения.

Число скончавшихся в США людей от последствий заражения коронавирусом COVID-19 превысило 2 тыс. человек, сообщил в ночь на воскресенье университет Джонса Хопкинса, отслеживающий подобную статистику.

Более 500 из них умерли в городе Нью-Йорке, который больше других американских городов страдает от коронавируса.

В общей сложности в США выявили 121 тыс. 117 случаев заражения. Сейчас это самый высокий показатель в мире. В то же время, Соединенные Штаты по числу летальных исходов уступают Италии, на которую приходится около трети из порядка 30 тыс. зафиксированных в мире случаев смерти от коронавируса. На втором месте после Италии - Испания (более 5 тыс. смертей). Далее следуют Китай, Иран, Франция.

США коронавирус COVID-19

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