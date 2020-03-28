Президент Бразилии счел завышенным число смертей от коронавируса в штате Сан-Паулу

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Бразильский президент Жаир Болсонару высказал предположение, что статистика смертности от коронавируса COVID-19 в штате Сан-Паулу - экономическом локомотиве Бразилии - выглядит завышенной.

СМИ уточняют, что именно в этом штате зафиксировано больше всего случаев заболевания COVID-19 в Бразилии и более всего летальных исходов - 1223 и 68, соответственно.

"Нам нужно посмотреть, что там происходит, нельзя, чтобы это были манипуляции цифрами для обслуживания политических интересов", - заявил Болсонару в интервью. По его мнению, смертность по официальным данным в штате "слишком высока".

Одновременно с тем Болсонару признал, что избежать гибели людей невозможно. "Мне жаль, некоторые люди умрут, они умрут, такова жизнь. Вы не можете остановить работу автомобильного заведения из-за смертей от ДТП", - отметил он.

СМИ напоминают, что губернатор штата Сан-Паулу Жуан Дориа, поддерживавший Болсонару в 2018 году, считается многими потенциальным противником Болсонару на грядущих президентских выборах 2022 года. В свою очередь Дориа уже обвинил президента в распространении дезинформации по поводу ситуации с коронавирусом.

Ранее большинство из 26 бразильских губернаторов заявили о намерении придерживаться жестких мер в противодействии COVID-19, несмотря на позицию президента. В свою очередь Болсонару называл преступниками губернаторов штатов и мэров городов, блокировавших свои территории из-за распространения коронавируса. По мнению президента, карантинные меры приведут страну к экономическому коллапсу.

В пятницу Минюст Бразилии запретил въезд в страну всем иностранцам, не проживающим в Бразилии на постоянной основе. Запрет вступит в силу в понедельник, и он повторяет меры, уже принятые в нескольких других странах региона.

По данным университета Джонса Хопкинса, в Бразилии зафиксировали 3477 случаев COVID-19. Скончались 93 человека с коронавирусом, выздоровели шесть.