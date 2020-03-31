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Facebook и Instagram вслед за Twitter удалили заявления президента Бразилии о коронавирусе

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Соцсети Facebook и Instagram удалили видеозаписи c президентом Бразилии Жаиром Болсонару, объяснив, что его заявления дезинформируют. Как отмечает TechCrunch, тем самым Facebook отступила от собственных правил не оценивать контент заявлений политиков.

Пандемия коронавируса

Представитель интернет-компании объяснила, что записи были удалены за нарушение условий пользования соцсетями, которые запрещают распросторанять дезинформацию, которая может привести к причинению физического вреда людям.

На видео Болсонару говорил, что новое лекарство гидроксихлорохин "прекрасно работает", а также критиковал требования ВОЗ о самоизоляции и говорил, что люди хотят работать. По данным TechCrunch, препарат еще не применяется для лечения от COVID-19, а только находится на испытаниях и его действенность пока не подтверждена.
29 марта Twitter удалил два твита президента, в которых компания также нашла дезинформацию и несоответствие данным официальных медицинских источников.

Президент Бразилии выступает за "нормализацию жизни" - возобновление деятельности школ и магазинов, он считает, что самоизоляция нужна только людям, входящим в группу риска: тем, кому более 60 лет. Минздрав Бразилии с этим не согласен и считает самоизоляцию необходимой для сдерживания инфекции.

Эпидемия одиночества

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Сеул, Южная Корея
Бразилия Facebook Instagram Twitter Жаир Болсонару

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