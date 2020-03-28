Абхазия закрыла въезд для иностранцев до 20 апреля

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Граница между Абхазией и РФ по реке Псоу из-за угрозы распространения коронавируса закрыта до 20 апреля для въезда иностранных граждан и лиц без гражданства.

Соответствующий указ подписал в субботу исполняющий обязанности президента республики Валерий Бганба. Запрет не коснется аккредитованных в стране дипломатов, военных пограничного управления ФСБ РФ в Абхазии, военнослужащих объединенной российской военной базы.

Кроме того, въезд в республику разрешен водителям транспортных средств, осуществляющих международные грузовые перевозки, говорится в документе.

Бганба поручил МИД Абхазии в рамках абхазско-российского соглашения о работе пограничных переходов проинформировать Москву о принятых мерах.