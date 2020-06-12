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Абхазия продлила до 1 июля запрет на въезд через границу с Россией

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Президент Абхазии Аслан Бжания подписал распоряжение о продлении до 1 июля ограничения на въезд в республику через государственную границу с РФ по реке Псоу, сообщает пресс-служба главы Абхазии.

Граница с РФ была закрыта для въезда в Абхазию с 9 апреля после выявления первого случая заражения коронавирусом у жителя города Гагра, вернувшегося из Москвы.

Согласно документу, запрет распространяется на иностранных граждан и лиц без гражданства, кроме работников дипломатических учреждений, военнослужащих Погрануправления ФСБ России, Объединенной российской военной базы, водителей транспортных средств, осуществляющих международные грузовые перевозки, и машинистов грузовых поездов.

Кроме того, для борьбы с распространением COVID-19 главам администраций районов и городов поручено обеспечить работу общественного транспорта с обязательной ежедневной дезинфекцией эксплуатируемых транспортных средств. До 1 июля запрещена деятельность дошкольных образовательных учреждений.

В то же время с 15 июня снимается запрет на проведение массовых, культурных, спортивных, развлекательных, выставочных, а также свадебных, торжественных и иных мероприятий.

С 15 июня также будет разрешена работа спортивных залов, СПА-салонов, саун, массажных салонов, а также разрешено оказание стоматологических услуг.

По данным оперативного штаба Абхазии, всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 37 случаев заражения коронавирусом. Большинство заболевших - курсанты военных вузов, вернувшиеся из Москвы. Восемь пациентов проходят лечение в Гудаутской больнице, 27 человек выздоровели, один пациент скончался.

Абхазия Россия

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