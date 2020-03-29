Число случаев COVID-19 на Украине приблизилось к полутысячи

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - По состоянию на 22:00 воскресенья на Украине зафиксировано 475 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19, сообщила пресс-служба украинского минздрава в телеграм-канале "Коронавирус-инфо".

Всего на Украине от коронавируса скончались десять человек, шестеро пациентов выздоровели.

На странице Центра общественного здоровья в фейсбуке сообщается, что с начала 2020 года зафиксировано 2264 подозрения на новую коронавирусную инфекцию.

Также в воскресенье Кабинет министров Украины обязал всех украинцев, возвращающихся из других стран, соблюдать режим обсервации, написал министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем телеграм-канале.

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресном видеообращении к согражданам заявил о наличии трех сценариев развития ситуации с пандемией коронавируса, вновь призвав украинцев соблюдать режим карантина.

"Сегодня есть три сценария развития событий. Первый: от 3% до 5% одновременно больных коронавирусом. Это болезненные цифры. Но такой сценарий не является катастрофой. Поэтому мы должны быть собранными и дисциплинированными: продолжить самоизоляцию, соблюдать правила гигиены и не выходить на улицу без надобности. Тогда мы переживем этот шторм. Второй сценарий - 25% больных коронавирусом. Третий - более 50% одновременно больных коронавирусом", - сказал Зеленский, подчеркнув, что второго и третьего сценария украинская система здравоохранения не выдержит.

Президент призвал украинцев осознать, что карантин - это не каникулы, и повременить с парками, пляжами, шашлыками. Зеленский выразил уверенность в том, что пандемия коронавируса скоро закончится, но пока всем следует оставаться дома.

"Всем нам вместе строить успешную и процветающую страну. Страну сорока, а не двадцати миллионов человек. Я никого не пугаю, но время осознать, что все это не шутки", - отметил Зеленский.