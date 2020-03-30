Число жертв коронавируса в мире превысило 33 тысячи человек

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - По состоянию на 04:00 по московскому времени понедельника, в мире насчитывалось 703 734 человека, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 33 210 человек, поправились более 146 тысяч, сообщила газета South China Morning Post.

По данным американского университета Джона Хопкинса, число инфицированных в мире составило 720 117, умерли 33 958 человек, выздоровели более 149 тысяч пациентов.

На первом месте по числу подтвержденных случаев заражения - Соединенные Штаты, где, по информации South China Morning Post, зафиксировано 136 880 инфицированных и 2 409 смертных случаев. Университет Хопкинса сообщает о 142 106 заразившихся.

В Европе по числу заболевших и летальных исходов продолжает лидировать Италия. По состоянию на 04:00 понедельника гонконгская газета насчитала в стране 10 779 жертв инфекции и 97 689 больных.

В материковом Китае за минувшее воскресенье зарегистрирован 31 новый случай заражения коронавирусом, из них 30 - у людей, прибывших из-за рубежа, один - внутри страны (провинция Ганьсу), сообщил Госкомздрав КНР.

За сутки в стране из ранее зараженных коронавирусом скончались четыре человека, все - в городе Ухане провинции Хубэй, который считается эпицентром распространения инфекции.

С декабря число жертв коронавируса составило 3 304 человек, зарегистрировано 81 470 случаев заболевания. Из них в Хубэе скончались 3 186, заболели 67 801.

South China Morning Post информирует, что в Испании зарегистрировано 78 799 случаев заболевания (скончались 6 606), Германии - 58 247 (433), Франции - 38 105 (2 317), Великобритании - 19 763 (1 231), Швейцарии - 14 829 (264), Нидерландах - 10 926 (772), Бельгии - 10 836 (431).

В Иране насчитывается 38 309 больных и 2 640 скончавшихся.

По данным издания, менее 10 тысяч случаев заражения зарегистрировано почти в 190 странах и районах мира.

Газета и университет ведут онлайн-подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных соответствующих стран.