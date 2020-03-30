Около 200 российских туристов застряли на Сейшельских островах

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Около 200 российских туристов застряли на Сейшельских островах из-за приостановки авиасообщения, тем временем курортные гостиницы закрываются на карантин из-за распространения коронавируса. Об этом сообщили в понедельник в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

С 18 марта Сейшельские острова на две недели закрыли въезд на территорию страны гражданам всех европейских стран, включая Россию.

"Россияне, застрявшие на Сейшельских островах из-за остановки авиасообщения, до сих пор не знают, когда их вывезут домой. Между тем, их положение становится угрожающим, особенно по мере того, как ужесточаются ограничения на островах и в самой России. Отели массово закрываются, потому что содержать их нерентабельно, соответственно туристов выселяют. Владельцы гостевых и частных домой отказываются кого-либо принимать из-за опасений заразиться. Ситуация с жильем вообще очень тяжелая, людей к себе пускают, в основном, местные россияне", - рассказали в РСТ.

В принимающей компании на Сейшелах пояснили РСТ, что все застрявшие россияне объединены в чате на сайте посольства, там 193 участника. Вывозной рейс планировался на 26 марта, но пока не состоялся.

"Россияне ждут вылета уже практически неделю. Авиакомпания Etihad Airways (ОАЭ) 24 марта отказалась вывозить несколько десятков российских туристов с Сейшельских островов. Самолет стоял в аэропорту Сейшел, он должен был вывезти россиян стыковочным рейсом через Абу-Даби в Москву. Но туристов, среди которых клиенты российских туроператоров, не взяли на рейс, так как не было гарантий вывоза с территории ОАЭ после закрытия этой страной аэропортов 25 марта", - сообщили в РСТ.

По информации на сайте Росавиации, на 1 апреля запланирован рейс авиакомпании "Россия" с Сейшельских островов, который должен вывезти 157 человек. Но, как пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства, вопрос с вывозом российских туристов в среду еще не решен.

"Информация меняется каждый день, к сожалению, пока нет никаких новых данных, поскольку этот вопрос не был до конца решен на совещании. Мы ориентируемся на ту повестку, которую нам предлагает МИД РФ", - пояснили в Росавиации.

Ранее сообщалось, что группа из 17 российских туристов застряла на островах архипелага Фиджи и не может вылететь домой, их не сажают на рейсы. Россияне имеют на руках билеты через Австралию, австралийские визы и дополнительные разрешения, выданные МИД Австралии на въезд в страну во время эпидемии коронавируса. Туристы также обращались в МИД России, но пока не получили помощи.