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Крупные бизнесмены предложили оплатить возвращение застрявших за границей россиян

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Представители крупных компаний, входящие в Российский союз промышленников и предпринимателей, готовы помочь деньгами возвращению в Россию сограждан, которые застряли за рубежом из-за остановки транспортного сообщения и закрытия границ. Об этом сообщил глава РСПП Александр Шохин.

Пандемия коронавируса

Он назвал это добровольной социальной нагрузкой для деловых кругов.

"Готовность мы действительно высказали, у меня был прямой разговор с председателем правительства на эту тему. Мы договорились о том, что такого рода поддержку мы готовы будем оказать, но как только у нас будет полная информация, кому, в каком размере и так далее", - сказал Шохин.

Он подчеркнул, что в первую очередь бизнес окажет этим людям финансовую поддержку, но сначала ему нужно точно знать, "кто из российских граждан, оказавшихся вынужденно сейчас в сложной жизненной ситуации, не имеет возможности вернуться в Россию, в том числе из-за того, что рейсы остановлены". РСПП ждет от властей информацию, чтобы оценить, сколько денег потребуется. В правительстве пообещали быстро собрать данные, добавил Шохин.

Он уточнил, что не все из этих россиян нуждаются в деньгах, "некоторым можно помочь с гостиницей, некоторым с текущим проживанием". Оказывать им помощь РСПП планирует с помощью Сбербанка.

31 марта правительство опубликовало рекомендацию РСПП и Сбербанку придумать, как помочь гражданам России, которые оказались за границей, которым там негде жить и которые не могут вернуться.

"При этом мы понимаем, что для нас это, честно говоря, не самая крупная проблема из всех, которые сейчас возникают. Сейчас одна из главных проблем - это обеспечение бесперебойного функционирования предприятий, поскольку от этого зависит и сохранение рабочих мест, и сохранение зарплат. И, безусловно, мы тему поддержки граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации за пределами России, видим как часть более широкой проблемы по недопущению кризисных явлений и социальной напряженности", - сказал Шохин.

Эпидемия одиночества

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Сеул, Южная Корея
РСПП Александр Шохин Сбербанк правительство

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