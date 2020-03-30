В Алма-Ате жертв коронавируса будут хоронить на специальном полигоне

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - В Алма-Ате (Казахстан) определено специальное место - полигон - для захоронения возможных жертв коронавируса COVID-19, сообщила руководитель городского департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Айзат Молдагасимова.

"Алгоритм утвержден штабом. В случае выявления летальных случаев с коронавирусной инфекцией, они не подвергаются вскрытию, сразу дезинфицируется тело, укладывается в определенное выделенное средство изоляции, это может быть средство защитного плана. Также допускается ограниченное количество для захоронений. Полигон для захоронения (...) уже определён", - сказала Молдагасимова на брифинге в понедельник.

По ее словам, при захоронении жертв COVID-19 будут применены меры безопасности, "как и при случаях особо опасных инфекций".

Она также добавила, что "вскрытие не производится, кремация не проводится".

По данным на 12:45 30 марта в Казахстане подтверждены 294 случая заражения коронавирусом, из них в Нур-Султане - 167, в Алма-Ате - 73, в Атырауской области - 12, Акмолинской - девять, в Карагандинской и Алматинской областях - по семь, в Кызылординской области - пять, в Жамбылской области - три, Шымкенте, Восточно-Казахстанской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областях - по два, в Северо-Казахстанской, Мангистауской областях - по одному.

По данным властей, 20 человек в Казахстане вылечились от коронавируса, один человек умер.