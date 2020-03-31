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В Казахстане жильцов "коронавирусных" подъездов не будут выпускать на улицу

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Подъезды жилых домов в Нур-Султане, где проживали граждане с коронавирусной инфекцией, закроют на строгий карантин.

Как сообщила руководитель городского управления общественного здравоохранения Сауле Кисикова, полиция будет круглосуточно охранять карантинные подъезды, чтобы не допустить выход жильцов на улицу.

Она пообещала, что закрытые на карантин подъезды обеспечат продуктами и лекарствами из близлежащих магазинов и аптек.

По данным на 31 марта, в Казахстане подтверждены 325 случаев заражения коронавирусом. В стране действует режим ЧП, Нур-Султан закрыт на карантин.

Казахстан Нур-Султан

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