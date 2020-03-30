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Из нидерландского музея похитили полотно ван Гога

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Полотно "Весенний сад" знаменитого нидерландского художника Винсента ван Гога похищено в ночь на 30 марта из музея "Зингер" в городе Ларене, сообщает Associated Press.

В настоящее время музей "Зингер" закрыт из-за распространения в Нидерландах коронавируса COVID-19. До закрытия там проходила выставка под общим названием "Зеркало души".

В свою очередь британская Express уточняет, что украденное полотно принадлежало музею другого нидерландского города Гронингена и находилось в Ларене временно. В музее Гронингена это была единственная картина кисти ван Гога.

На ней изображен сад викария в Нюэнен. Работа была создана весной 1884 года, она относится к серии картин с изображением сада, включая работу "Зима" ("Сад викария под снегом").

Отец художника был протестантским священником, сам ван Гог изучал теологию. Он некоторое время сам вел миссионерскую деятельность, пока не вернулся к родителям, в дом священника.

Стоимость шедевра не называется.

Нидерланды Винсент ван Гог

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