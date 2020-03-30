Из нидерландского музея похитили полотно ван Гога

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Полотно "Весенний сад" знаменитого нидерландского художника Винсента ван Гога похищено в ночь на 30 марта из музея "Зингер" в городе Ларене, сообщает Associated Press.

В настоящее время музей "Зингер" закрыт из-за распространения в Нидерландах коронавируса COVID-19. До закрытия там проходила выставка под общим названием "Зеркало души".

В свою очередь британская Express уточняет, что украденное полотно принадлежало музею другого нидерландского города Гронингена и находилось в Ларене временно. В музее Гронингена это была единственная картина кисти ван Гога.

На ней изображен сад викария в Нюэнен. Работа была создана весной 1884 года, она относится к серии картин с изображением сада, включая работу "Зима" ("Сад викария под снегом").

Van Goghs 'Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar' is vannacht gestolen uit het Singer Museum. Daar hing het in de tentoonstelling 'Spiegel van de ziel - van Toorop tot Mondriaan.' Het was een bruikleen van het Groninger Museum. https://t.co/upHbMfenvu pic.twitter.com/aaPouD6my4 — Joke de Wolf (@alaloupe) March 30, 2020

Отец художника был протестантским священником, сам ван Гог изучал теологию. Он некоторое время сам вел миссионерскую деятельность, пока не вернулся к родителям, в дом священника.

Стоимость шедевра не называется.