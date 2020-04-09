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Мэр Железноводска разрешил художнику самоизолироваться в Пушкинской галерее

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Мэр Железноводска Евгений Моисеев разрешил художнику Сергею Пронину смоизолироваться в городской Пушкинской галерее, сообщила пресс-служба горадминистрации. Пронин планирует присматривать за порядком в музее и работать.

"Молодой художник несколько месяцев регулярно посещал Пушкинскую галерею, где вдохновлялся и писал новые картины", - объяснили чиновники. По их словам, когда галерею закрыли из-за коронавируса, он попросил у мэра разрешения самоизолироваться в музее.

Художник объяснил через пресс-службу, что галерея вдохновляет его на творчество, там есть все необходимое: "Моя мечта написать портрет танцующей Айседоры Дункан на сцене Пушкинской галереи".

Пушкинская галерея - памятник федерального значения, является визитной карточкой Железноводска, была открыта в 1901 году. Здание построено из железных конструкций и цветного витражного стекла.

В 2017 году галерея была капитально отреставрирована, а с 2019 года передана передан в собственность муниципалитета.

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Железноводск Ставрополье Евгений Моисеев Сергей Пронин Пушкинская галерея Айседора Дункан коронавирус

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